وزير الصحة بسنار يؤكد انحسار الكوليرا

اكد وزير الصحة المكلف بسنار د ابراهيم العوض احمد انحسار الكوليرا بولاية سنار بخلو مركز العزل بسنجة من اي حالة وتبقى ١٣ حالة بمركز عزل سنار مبشرا بدخول ولاية سنار في تطعيمات الكوليرا بعد فحص عينه واحدة تم إرسالها عبر الإسعاف مشيدا بوقفة الجيش الابيض وتضحياته .

وكشف وزير الصحة بسنار عن مؤتمر صحفي لبيان الحقائق عن الوضع الصحي بولاية سنار وموقف الكوليرا حتى الآن، وأشاد وزير الصحة بتدخل مفوضية العون الانساني بولاية سنار والمنظمات التي تكفلت ودعمت ميس مراكز العزل بسنجة وسنار .

وفي الإطار ذاته وقف وزير الصحة المكلف بسنار على ترتيبات عمل دراسة صيانة موقع مركز الاورام بسنار والذي سيتم تشغيله قريبا لمعالجة معاناة مرضى الاورام بالولاية والولايات المجاورة .

من جهته اكد مدير الإدارة العامة للطوارى ومكافحة الأوبئة بصحة سنار محمد تاج الدين أن تراكمي حالات الاشتباه بالكوليرا حتى ٣٠ مايو .

بلغت ٩١ حالة منها ٧ حالات وفاه و ٦٧ حالة شفاء و١٣ حالة بمركز عزل سنار و ٢ حالة من الجزيرة وحالة من القضارف.

فيما أكدت فاطمة محمد عبدالحليم مدير الادارة العامة للرعاية الصحية الاساسية بصحة سنار ان التدخلات مستمرة من رش ضبابي و رزازي وتعزيز صحة وسلامة مياه واصحاح بيئي، مبينة أن التدخلات التي تمت أدت لانحسار الكوليرا، مثمنة تعاون المحليات في تنفيذ هذه الانشطة .

من جهته أكد مدير عام مستشفى سنار التعليمي المشرف علي مركز العزل بسنار أن استقبال الحالات قل لدرجة كبيرة، مؤكدا أن الوضع بدأ يستقر وان كل الكوادر متواجدة وتتابع الوضع اولا بأول.