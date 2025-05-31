باريس سان جيرمان يحقق دوري الأبطال ويهزم إنتر ميلان بخماسية نظيفة

توج باريس سان جيرمان بطلا لأوروبا عقب فوزه العريض على حساب إنتر ميلان مساء السبت، بنتيجة 5-0، على ملعب أليانز أرينا، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

سجل خماسية الفريق الباريسي أشرف حكيمي (ق12)، ديسير دو ثنائية (ق20 و63)، خفيشا كفاراتسخيليا (ق73) وسيني مايولو (ق86)..

سيطر باريس على البداية وضغط بقوة على دفاع إنتر وسط تراجع الفريق الإيطالي لأمام منطقته، وكان الأفضل في استعادة الكرة عند وجودها مع النيراتزوري.

وتألق دوناروما في التصدي لأول فرصة لإنتر على المرمى، من تسديدة تورام أبعدها الحارس عن شباكه بالدقيقة 76، وعاد الحارس ليتصدى لتسديدة سهلة من خارج المنطقة بأقدام زاليفسكي.

البديل باركولا استغل سرعته في التوغل ومر بشكل بارع من أتشيربي لينفرد بالمرمى لكنه سدد الكرة بغرابة بجوار القائم.

واصل باريس غزوه للإنتر الضعيف جدا وسجل الخامس في ليلة تاريخية بالدقيقة 86، عبر البديل مايولو الذي استلم كرة باركولا وأصبح منفردا بالمرمى، ليسدد كرة ضربت القائم وسكنت المرمى.

كووورة