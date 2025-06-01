زيدان يرفض عرضا سعوديا خرافيا للتدريب في السعودية

رفض الفرنسي زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد عرضا خرافيا لتدريب أحد أندية صندوق الاستثمارات السعودي في الفترة المقبلة بحسب ما أوردته تقارير إخبارية فرنسية .

وفقا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية فإن زيدان رفض عرضا مغريا من السعودية بعقد يمتد لعام واحد مقابل 100 مليون يورو.

ولم تتضح حتى الآن الجهة التي قدمت العرض وما إذا كان قد جاء من ناد أو من الاتحاد السعودي لكرة القدم لتولي تدريب “الأخضر”.

وقالت “ليكيب” إن زيدان رفض بطريقة ودية العرض السعودي الضخم، في حين أشارت بعض المصادر إلى أن نادي الهلال هو الفريق المعني بالعرض الذي وصل إلى زين الدين زيدان.

ومنذ رحيله عن ريال مدريد في 2021 لم يوقع زيدان لم يوقع مع أي ناد أو منتخب رغم اقتران اسمه بعدة أندية أبرزها باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

ودرب زيدان (52 عاما) ريال مدريد في فترتين الأولى بين 2016 و2018 وتوج فيها بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية والثانية بين 2019 و2021 قبل أن يخلفه في منصبه كارلو أنشيلوتي.

روسيا اليوم