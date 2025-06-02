شاهد بالفيديو.. بعد الفوز بكأس الملك.. العم كمال السوداني يحتفل مع لاعب الإتحاد السعودي بالرقص على الطريقة السودانية داخل أرضية الملعب

اهتمت مواقع التواصل الاجتماعي السعودية, بمقطع فيديو للإداري السوداني, بنادي الإتحاد السعودي, العم كمال أبشر المقلب بالدولي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر كمال أبشر, وهو يحتفل بفوز فريقه على القادسية, في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

https://www.facebook.com/reel/721827247199406

ورقص العم كمال الدولي, مع مدافع الفريق عبد الإله العمر, داخل أرضية الملعب على الطريقة السودانية, وذلك عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن العم كمال أبشر, ظل يعمل في المناصب الإدارية بالنادي وفي خدمة فريق الكرة منذ ما يقارب 40 عام.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين