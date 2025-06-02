لامين يامال ينال جائزة أفضل هدف في دوري أبطال أوروبا

اختارت اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، هدفاً سجله لامين يامال مهاجم برشلونة في مرمى إنتر ميلان، بوصفه الأفضل في دوري أبطال أوروبا بموسم 2024-2025.

ونال مهاجم برشلونة الجائزة، متفوّقاً على لاوتارو مارتينيز قائد إنتر ميلان وديكلان رايس لاعب وسط أرسنال.

وكان برشلونة متأخراً 0-2 في مباراة الذهاب، عندما استلم يامال الكرة في الناحية اليمنى وراوغ لاعباً من إنتر، ثم انطلق نحو منطقة الجزاء مسدّداً الكرة في الزاوية البعيدة بشكل رائع.

وانتهت المباراة بالتعادل 3-3، لكن برشلونة ودّع البطولة بعد خسارته 4-3 في مباراة الإياب بميلانو.

وحلّ هدف مارتينيز في مرمى بايرن ميونيخ بذهاب ربع النهائي، في المركز الثاني، إذ أن المهاجم الأرجنتيني تلقى تمريرة من ماركوس تورام وسدّد بقوة في المرمى.

واختارت اللجنة الفنية هدفاً ثانياً سجله رايس من ركلة حرة في مرمى ريال مدريد بذهاب ربع النهائي، في المركز الثالث.

قائمة أفضل 10 أهداف:

1- لامين يامال (برشلونة – إنتر ميلان) – ذهاب نصف النهائي

2- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان – بايرن ميونيخ) – ذهاب ربع النهائي

3- ديكلان رايس (أرسنال – ريال مدريد) – ذهاب ربع النهائي

4- كيليان مبابي (ريال مدريد – مانشستر سيتي) – إياب ملحق بلوغ ثمن النهائي

5- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد – بوروسيا دورتموند) – الجولة الخامسة من مرحلة الدوري

6- ماركوس تورام (إنتر ميلان – برشلونة) – ذهاب نصف النهائي

7- زينو ديباست (سبورتينغ لشبونة – ليل) – الجولة الأولى من مرحلة الدوري

8- إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي – سبارتا براغ) – الجولة الثالثة من مرحلة الدوري

9- لامين يامال (برشلونة – بنفيكا) – إياب ثمن النهائي

10- خوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد – ريال مدريد) – ذهاب ثمن النهائي.

الشرق