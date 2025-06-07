الحمية الغذائية منخفضة السعرات ترتبط بالاكتئاب

كشف باحثون كنديون، من جامعة تورنتو، أن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، يزيد من خطر الإصابة بأعراض الاكتئاب، خاصة لدى الرجال والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

وقال د. فينكات بهات، أستاذ الطب النفسي من الجامعة، والباحث الرئيسي في الدراسة: «وجدنا في هذه الدراسة أن الأشخاص الذين يتبعون حميات قاسية لتقليل السعرات، سجلوا درجات أعلى في أعراض الاكتئاب مقارنة بمن لا يتبعون أي نظام غذائي».

وأوضح أن «الحميات الغذائية الصارمة تحرم الدماغ من الحصول على العناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على توازن المزاج، مثل الجلوكوز وأحماض أوميغا 3 الدهنية، وأن الرجال أكثر عرضة لهذه التأثيرات السلبية بسبب احتياجاتهم الغذائية المختلفة».

وتابع: «الأشخاص الذين يتبعون مثل هذه الحميات الغذائية يصابون بالاكتئاب إذا فشلوا في إنقاص أوزانهم، أو كان وزنهم لا يتناقص باستمرار».ويدعو الباحثون إلى نهج أكثر شمولية يراعي الجوانب النفسية والجسدية معاً في مسألة خفض الوزن.

صحيفة الخليج