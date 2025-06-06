شاهد بالفيديو.. أسطورة كرة القدم السعودية وفريق إتحاد جدة يتحدث عن الإداري السوداني بالنادي العم كمال الدولي: (يعتبر أبونا وكان يصحينا ليصلي بنا الفجر)

تصدر اسم الإداري بفريق إتحاد جدة السعودي, كمال أبشر, الملقب بالدولي, محركات البحث بعد انتشار “التيفو” الذي صنعه له جمهور فريقه الإتحاد, في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت جماهير نادي الإتحاد, برفع “تيفو” عليه صورة الإداري السوداني, الجنسية في لفتة جاءت لرد الجميل للدولي الذي خدم نادي الإتحاد السعودي, لأكثر من 40 عام.

https://www.facebook.com/reel/589601970835383

جمهور الإتحاد, تداول مقطع فيديو من حوار أجري مع أسطورة كرة القدم السعودية والعميد, محمد نور, تحدث من خلاله عن العم كمال أبشر.

حيث قال “نور”, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (كمال الدولي إنسان مشهود له وهو يعتبر أبونا وكان يصحينا ليصلي بنا الفجر).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين