ملايين المشاهدات لفيديو إعلان تعاقد الأهلي المصري مع “زيزو” نجم الزمالك

أعلن النادي الأهلي المصري تعاقده مع اللاعب أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك المصري في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم.

ونجح النادي القاهري بطل الدوري المصري في حسم الصفقة التي طال انتظارها، حيث من المقرر أن يشارك زيزو مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق الشهر الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصد فيديو تقديم اللاعب على صفحات النادي الأهلي بمواقع التواصل الاجتماعي، ملايين المشاهدات في دقائق معدودة.

الشرق القطرية