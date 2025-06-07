مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم يتفقد مستشفيات الولاية خلال عطلة العيد

قام المدير العام للوزارة، د. فتح الرحمن محمد الأمين، بجولة ميدانية تفقدية شملت عدداً من مستشفيات الولاية، برفقة عدد من مديري الإدارات المختصة، من بينهم مدراء ادارات الطوارئ ومكافحة الأوبئة، الكلى، صندوق الدواء الدائري، مكافحة العدوى، والمعامل وبنوك الدم.

وشملت الجولة مستشفى امدرمان بمحلية أمدرمان، ومستشفي الجزيرة إسلانج والسروراب بمحلية كرري، حيث وقف د. فتح الرحمن على جاهزية أقسام الطوارئ والاستقبال، وتوفر الكوادر الطبية والتمريضية، إضافة إلى توفر الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.

كما اطمأن على الموقف من الكوليرا ومراكز العزل بالمستشفيات، واستمع إلى ملاحظات عدد من المرضى وذويهم، موجهاً بضرورة تحسين جودة الخدمات الصحية وسرعة الاستجابة لحالات الطوارئ.

وأشاد د. فتح الرحمن بجهود الكوادر الصحية العاملة خلال عطلة العيد، مثمناً تفانيهم وانضباطهم في أداء واجبهم، ومؤكداً التزام الوزارة الكامل بدعمهم لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية دون انقطاع.

وتأتي هذه الزيارة تأكيداً على حرص وزارة الصحة على المتابعة الميدانية الفعلية، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الصحية، لا سيما في فترات الأعياد التي تشهد عادة ضغطاً متزايداً على خدمات الطوارئ .