إنزاغي يصل الرياض ويبدأ مهامه مع الهلال

وصل المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني الجديد لنادي الهلال، إلى العاصمة الرياض مساء الجمعة، تمهيدًا لبدء مهمته الرسمية مع الزعيم.

وسيبدأ إنزاغي تدريبات الفريق، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي يستعد الهلال لخوضها كممثل للمملكة وآسيا.

يُذكر أن إنزاغي سيحصل على صلاحيات فنية كاملة، تشمل اختيار طاقمه المساعد، والموافقة على التعاقدات الأجنبية، بالإضافة إلى تحديد العناصر الأساسية التي سيعتمد عليها في مشروعه الجديد مع الهلال.

ويستعد الهلال لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستبدأ منافساتها يوم الأحد 15 يونيو؛ حيث سيلاقي الهلال فريق “ريال مدريد” في أولى مبارياته في البطولة؛ والتي ستقام يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو في مدينة “ميامي” الأمريكية

جريدة الرياض