ماسح ضوئي للقدمين يتنبأ بتفاقم قصور القلب

ابتكر باحثون في شركة «هارتفيلت تكنولوجيز» البريطانية، جهازاً يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، يثبت بجانب سرير المريض، يستخدم كماسح ضوئي لرصد التغيرات في الساقين والقدمين، ما يتيح التنبؤ بتفاقم قصور القلب المزمن قبل 13 يوماً من الحاجة إلى دخول المستشفى.

وقال د. فيليب كيلينغ، استشاري أمراض القلب والباحث الرئيسي في الدراسة: «الجهاز مخصص لمرضى قصور القلب الذين شخصت حالتهم مسبقاً، ويستخدم ضمن خطة متابعة طبية منزلية دقيقة، يلتقط نحو 1800 صورة في الدقيقة، إلى ارتفاع 50 سم عن الأرض، ويحللها باستخدام الذكاء الاصطناعي لقياس مستوى السوائل المتراكمة في الأطراف السفلية، وهي من أبرز العلامات المبكرة لتدهور حالة القلب».

وأضاف: «أظهر الجهاز قدرته على إصدار إنذارات مبكرة في 6 من 7 حالات، خلال دراسة أجريت على 26 مريضاً في 5 مؤسسات تابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية بين عامي 2020 و2022».وأوضح: «الجهاز يمكن أن يؤدي دور ممرضة افتراضية على مدار الساعة، ويسهم في التدخل العلاجي السريع، لا سيما في ظل النقص الحالي في الكوادر التمريضية المتخصصة».

ويتميز الجهاز بقدرته على العمل من دون اتصال بالإنترنت، كما أنه لا يتطلب من المريض أي إجراءات يومية مثل قياس الوزن، وهي نقطة ضعف في الوسائل التقليدية التي فشلت في رصد أي من حالات دخول المستشفى ضمن الدراسة، بسبب ضعف الالتزام من المرضى.

صحيفة الخليج