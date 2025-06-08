صحة الخرطوم تطمئن على سير العمل وجودة الخدمات بالمستشفيات خلال عطلة العيد

اجرى مدير الادارة العامة للطب العلاجي المدير العام العام المكلف د. أحمد البشير، زيارة ميدانية لعدد من المستشفيات ثاني ايام عطلة عيد الأضحى، بهدف متابعة سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .

وشملت الجولة مستشفيات الفتح، وأمبدة، وبر الوالدين، حيث تفقد د. البشير أقسام الطوارئ، وتأكد من توفر الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب التزام الكوادر الطبية والتمريضية بالدوام في مواقعهم.