دراسة تكشف عن آثار سلبية غير متوقعة بسبب النوم لساعات طويلة

كشفت دراسة جديدة أن النوم لفترات طويلة قد يؤثر سلبا على وظائف الدماغ، خاصة لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب، وقد يشكل عامل خطر قابلا للتعديل يسهم في التدهور المعرفي.

وبحسب موقع “نيو أتلاس”، نقلًا عن مجلة “جمعية ألزهايمر”، فقد درس باحثون من جامعة تكساس، تأثير مدة النوم على القدرات الإدراكية، مع التركيز على دور الاكتئاب في هذه العلاقة.

وأوضحت كبيرة الباحثين سودها سيشادري، أن النوم الطويل وليس القصير، ارتبط بضعف الذاكرة والمهارات البصرية المكانية والوظائف التنفيذية، لا سيما لدى من يعانون من أعراض الاكتئاب، بغض النظر عن تناولهم للأدوية.

كما أشارت الباحثة فانيسا يونغ، إلى أن الأشخاص الذين ينامون كثيرا غالبا ما يبلغون عن أعراض اكتئابية، ما يعزز فرضية أن النوم المفرط قد يكون عاملًا مساهمًا في التدهور المعرفي.

وأكد الباحثون الحاجة إلى دراسات مستقبلية طويلة الأمد لفهم العلاقة الدقيقة بين اضطرابات النوم والتراجع المعرفي.

وكالة سبوتنيك