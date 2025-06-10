أوسيمين يرفض عرض الهلال المغري

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الموثوق والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، بأن المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين رفض نادي الهلال .

حيث قال فابريزيو رومانو في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” رفض فيكتور أوسيمين عرض الهلال

“.

وأضاف “رغم اتفاق الهلال مع نادي نابولي على انتقال المهاجم النيجيري مقابل 75 مليون يورو، رفض أوسيمين عرض النادي السعودي، وسيصرّ غلطة سراي على التعاقد معه، والسباق مفتوح الآن على ضمه”.

ويستعد الهلال لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستبدأ منافساتها يوم الأحد 15 يونيو؛ حيث سيلاقي الهلال فريق “ريال مدريد” في أولى مبارياته في البطولة؛ والتي ستقام يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو في مدينة “ميامي” الأمريكية.

جريدة الرياض