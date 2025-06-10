بعد تصدره التريند.. أحمد سعد يتألق في حفله بالساحل الشمالي

أحيا الفنان أحمد سعد أحدث حفلاته الغنائية مساء الأحد، في الساحل الشمالي، ضمن حفلات موسم عيد الأضحى ٢٠٢٥.

وتفاعل مع الجمهور بشكل قوي بباقة من أحدث أغانيه، مثل “صدقيني، يا سبب فرحتي ، وسع وسع”.

وجاء هذا الحفل بعد تصدر أحمد سعد مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية بعد أن شارك جمهوره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بإزالة الوشم من ذراعه باستخدام تقنية الليزر، وذلك قبل أداء فريضة الحج.

ووجه أحمد سعد رسالة لجمهوره بعد الحفل، حيث شارك صوره من الحفل عبر خاصية الإستوري وكتب معلقا: “شكرا جدا على اليوم الحلو دا”.

وفى وقت سابق، كان قد أوضح أحمد سعد أن الوشم كان يهدف إلى تغطية آثار جرح قديم نتيجة حادث تعرض له، وأنه لجأ إليه لأسباب تجميلية فقط.

أحمد سعد يشارك جمهوره من داخل الحرم

شارك الفنان أحمد سعد جمهوره بلحظات روحانية خاصة أثناء تأدية مناسك الحج حيث شارك فيديو عبر السوشيال ميديا وهو يظهر فيه ويتلو آيات من القرآن الكريم داخل المسجد النبوي الشريف، وسط أجواء إيمانية تبعث على السكينة والخشوع.

وعلّق سعد على الفيديو قائلًا: “كل التعليم في حتة وتعليم القرآن في حتة لوحده.. ويا سلام لما يكون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم”.

من جهة أخرى، حققت أغنية “سيد الناس.. جدع” للفنان أحمد سعد انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد إطلاقها كأغنية دعائية والتتر لمسلسل “سيد الناس” المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم من بطولة شقيقه عمرو سعد.

صدى البلد