تركت الحياة الصاخبة والسهر.. أسما شريف منير: زوجي شجعني على الصح

نشرت الإعلامية أسما شريف منير، مقطع فيديو مباشر عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيه من الصباحية، بعد زفافها مؤخرا.

وقالت أسما شريف منير، إنها تزوجت لأنها لا تريد فعل شيء من المحرمات، مشيرة إلى أنها في السابق جربت الحياة الصاخبة والسهر لكنها وجدت أن هذه الحياة لا تناسبها، فقررت الابتعاد عنها، وكلما دعاها أحد للسهر والخروج كانت تعتذر.

وأشارت أسما شريف منير، أن تلك المرحلة كانت صعبة لأنها اجتماعية ولا تحب أن تعيش في وحدة، فكانت تعتمد على أن تلهي نفسها في أشياء أخرى مثل ممارسة الرياضة والعمل والاستيقاظ المبكر.

وأوضحت أسما شريف منير، أنها تعرفت على زوجها صدفة حينما كان يعطي ورش تدريبية، مشيرة إلى أنه كان يرقص رقص معاصر ولكنه ترك الرقص واتجه للتدريبات التي تساعد على مرونة الجسم.

وأضافت أسما شريف منير، أن زوجها شجعها على التقرب من الله والاهتمام بالرياضة والابتعاد عن الحياة الصاخبة، وأن ما أعجبها فيه هو حبه لله وتقربه منه.

ظهرت الإعلامية أسما شريف منير، في بث مباشر عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، من يوم الصباحية، لتجيب عن استفسارات متابعيها.

وفي البداية، قالت أسما شريف منير، إن المال والمظهر ليس كل شيء في الزواج، مؤكدة أن راحة النفس والقلب هما الأهم في العلاقة.

وتطرقت أسما شريف منير، إلى حياتها الخاصة، وقالت إن شعرها لازال قصيرا بعدما قامت بحلقه من قبل، وأنها استعانت بشعر مستعار (اكستنشن) لتطويل شعرها حاليا.

وحول زيادة وزنها، قالت أسما شريف منير، إنها تأخذ علاج لنوبات الهلع تساهم في زيادة وزنها خلال الفترة الحالية.

وأشارت أسما شريف منير، أنها تستعد للسفر لقضاء شهر العسل، مع زوجها، وأن السفر مجاني لأنه عبارة عن إعلان لشركة سياحة تكفلت بمصاريف رحلتها بالكامل.

صدى البلد