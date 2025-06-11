رئيس باريس سان جيرمان للجماهير الإنجليزية: بطل دوري «الفلاحين» تسيَّد أوروبا

في تصريح لافت بعد التتويج التاريخي بدوري أبطال أوروبا، وجّه ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، رسالة واضحة للمشككين في قيمة الدوري الفرنسي، وعلى رأسهم الجماهير الإنجليزية.

وقال الخليفي، إن بطل دوري الفلاحين سيطر على القارة العجوز.

جاء ذلك خلال تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة إس الإسبانية، حيث استعرض الخليفي إنجازات النادي، وأشاد بدور المدرب لويس إنريكي، وتحدث عن مستقبل باريس سان جيرمان واستراتيجيته الجديدة.

لحظة التتويج: فخر لقطر وفرنسا

استعاد الخليفي لحظات التتويج بلقب دوري الأبطال قائلاً: لويس إنريكي قال لي قبل مباراة أرسنال إننا سنفوز بالبطولة. لم أصدق نتيجة 5-0 على إنتر ميلان في النهائي. لقد أصبح النادي مصدر فخر لقطر وفرنسا على المستوى العالمي.

وأكد أن هذا الإنجاز انعكس مباشرة على الوضع المالي للنادي: بعد هذا الإنجاز التاريخي، بدأنا بتحقيق أرباح واضحة، وفي غضون ثلاث ساعات فقط من النهائي، حققنا 5 ملايين يورو من مبيعات القمصان.

المدرب هو السر: لويس إنريكي يصنع الفارق

أشاد الخليفي بمدرب الفريق الإسباني لويس إنريكي، معتبراً إياه حجر الأساس في هذا النجاح، وقال: إنه أفضل مدرب في تطوير اللاعبين، اهتمامه الحقيقي بهم هو أحد أسرار النجاح.

وأكد أن جميع التعاقدات المستقبلية ستتم بموافقته، في إشارة إلى الثقة الكبيرة الممنوحة له.

من النجوم إلى الشباب: استراتيجية جديدة

كشف الخليفي عن تحول استراتيجي جذري في إدارة الفريق، قائلاً: لم يكن أحد يتوقع فوزنا باللقب. خضنا البطولة مباراة تلو الأخرى. مباراة إنفيلد منحتنا الثقة. الانتقال من النجوم الكبار إلى الشباب كان قراراً صائباً.

وأضاف: وجود النجوم ساعد على رفع شعبية النادي عالمياً، ولدينا الآن أكاديميات في مختلف أنحاء العالم.

الدوري الفرنسي ليس دوري مزارعين

في رسالة غير مباشرة إلى كيليان مبابي ومن شككوا في قوة الدوري الفرنسي، قال الخليفي: من الأسهل تسجيل الأهداف في إسبانيا مقارنةً بالدوري الفرنسي. لويس إنريكي دافع عن الليغ أمام جماهير البريميرليغ الذين كانوا يصفونه بدوري المزارعين.

واختتم حديثه بالإشارة إلى الانتصارات الكبيرة التي حققها الفريق هذا الموسم، وقال: فزنا على أرسنال، مانشستر سيتي، ليفربول وأستون فيلا. هذا يثبت قوتنا.

وسلّط الخليفي الضوء على النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، واصفاً إياه باللاعب الأكثر استحقاقاً للكرة الذهبية.

صحيفة الخليج