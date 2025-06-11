مها الصغير: السوشيال ميديا تحولت إلى “جرائد صفراء’ وتجاهلها أفضل حل

علقت الإعلامية مها الصغير، على تصدر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية. واصفة إياها بأنها تشبه “الجرائد الصفراء”.

قالت مها الصغير خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها “معكم منى الشاذلي”، الجمعة، المذاع عبر شاشة “ON”: “بحس أن السوشيال ميديا، زي زمان الجرايد الصفرا، بقيت بحس أنها مدمرة أكتر ما هي نافعة”.

أشارت إلى أنه كلما زاد التطور التكنولوجي تشعر أنها “توكسيك” وسامة جدا. موضحة أن خطتها بشأن التعامل مع تلك التعليقات، هو عدم النظر إليها أو التعامل مع أي أشياء سلبية.

كما أوضحت أنها تستعد خلال الفترة المقبلة للتركيز على عملها بشكل أكبر، بالإضافة إلى إقامة معرض فني للوحات.

على صعيد مختلف، كشفت “الصغير” عن تلقت عدد من عروض التمثيل، منها فيلم مع المخرج يوسف شاهين، التي عبرت عن حبها الشديد له، ووصفت الفيلم بأنها كان حلما ترغب في تقديمه، لكنها كانت في تلك الفترة مشغولة بدراستها.

أوضحت أنها تلقت عرضا آخر للتمثيل من المخرج وحيد حامد، للتمثيل في فيلم “اضحك الصورة تطلع حلوة” مع الفنان أحمد زكي في دور ابنته، وجاء الترشيح من خلال الفنانة ليلى علوي التي شاركت في الفيلم، لأنها كانت صديقة مقربة من والدها الراحل محمد الصغير.

أردفت: “الفيلم جميل واللي مثلته رائعة، ومكنش ليا أي تجارب في التمثيل وقتها، ومكنتش عايزة أمثل لأن معنديش الموهبة دي، ولو مثلت هبقى مأساة”.

في سياق آخر، قالت إنها خلال تصويرها برنامج “It’s Show Time”، كانت تحدث بعض الخلافات الأسرية بسبب تأخرها لظروف التصوير.

بوابة روز اليوسف