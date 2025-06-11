ناصر الخليفي: باريس سان جيرمان مفخرة قطرية فرنسية.. وهذه أرباح النادي خلال 3 ساعات فقط

أكد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان أن النادي أصبح مفخرة قطرية فرنسية في العالم خاصة بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أن النادي بعد الإنجاز الأوروبي أصبح يحقق أرباحاً، لافتاً إلى أنه خلال 3 ساعات فقط بعد المباراة النهائية للبطولة حقق “الباريسي” 5 ملايين يورو من مبيعات قميص النادي.

وقال خلال مقابلة في برنامج “المجلس” على قناة “الكاس”، مساء السبت، إنه شعر بالفخر عندما شكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كل القطريين في قصر الإليزيه خلال استقباله لإدارة ولاعبي النادي تكريماً لهم بعد فوزهم بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتطرق ناصر الخليفي خلال المقابلة إلى ما يعرف بـ”مرحلة النجوم” في باريس سان جيرمان، قائلاً إن مرحلة النجوم ميسي ونيمار ومبابي كانت مهمة وحققنا من وراء هذه الصفقات الكثير من المكاسب، وأن تواجد النجوم ساهم في شعبية النادي في العالم، مشيراً إلى امتلاك باريس سان جيرمان أكاديميات في كل مكان.

وعن الفوز بدوري الأبطال، قال الخليفي إنه قال للاعبين بعد تحقيق الإنجاز الأوروبي للمرة الأولى في تاريخ النادي: لقد وصلنا إلى القمة وعلينا التواضع والعمل أكثر.

وأكد أن الألقاب لا تأتي من فراغ وكانت نتيجة تخطيط لاستقطاب فريق شاب لتحقيق دوري أبطال أوروبا، مضيفاً أنه تم شراء النادي بـ70 مليون دولار في عام 2009 ولم يكن حقق سوى بطولتين في الدوري.

وقال إن اللاعب عثمان ديمبلي يستحق التتويج بالكرة الذهبية وأن ديزيريه دوي أفضل لاعب شاب في القارة الأوروبية، مؤكداً أن باريس سان جيرمان كان سابقاً يلعب للنجم أما الآن فالنادي لديه النجوم ولكن الكل يلعب على قلب رجل واحد.

الشرق القطرية