«عروسة مميزة جدا».. أسماء جلال ترافق أمينة خليل في حفل زفافها الثاني باليونان

شاركت الفنانة أسماء جلال، متابعيها، إطلالتها في حفل الزفاف الثانى للفنانة أمينة خلال وأحمد زعتر، الذي أقامته في اليونان.

وظهرت أسماء جلال في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على «انستجرام»، وهي مرتدية فستانا طويلا باللون الأوف وايت، مكشوفًا من الكتفين؛ معلقة عليها: «يوم مميز جدا وعروسة مميزة جدا».

وتألقت الفنانة أمينة خليل بإطلالة أنيقة خلال حفل زفافها الثاني، حيث ارتدت فستان دانتيل أبيض قصير مكشوف الكتفين، مزين بتطريزات دقيقة أضفت عليه لمسة فاخرة، ونسقت مع الفستان طرحة بيضاء طويلة وانسيابية، مما أضفى على إطلالتها مزيدًا من الرقي والكلاسيكية.

وتساءل المتابعون عن اسم مصممة فستان أمينة خليل، ليتضح أنه من تصميم المصممة المصرية ياسمين يحيى، التي صممت لها أيضًا فستان زفافها الأول خلال احتفالها في مصر.

يذكر أن أمينة خليل كانت قد احتفلت بزفافها على المصور أحمد زعتر يوم الجمعة قبل الماضى في القاهرة بحضور عدد كبير من أصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه، أبرزهم: يسرا، عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، درة وزوجها المهندس هاني سعد، الإعلامية لميس الحديدي، لبلبة، أحمد حلمي وزوجته منى زكي، نجلاء بدر، إنجي المقدم، هالة صدقي، أسيل عمران، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، جميلة عوض وزوجها أحمد حافظ، أحمد السعدني، ياسمينا العبد، يارا عزمي، الطفل على البيلي وآخرين.

المصري اليوم