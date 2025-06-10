لا معجزات.. السعودية تخسر أمام أستراليا وتتأهل للملحق الآسيوي

أنهى المنتخب السعودي مشواره في المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالخسارة أمام نظيره الأسترالي، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب الإنماء.

سجل هدف المنتخب السعودي الوحيد عبدالرحمن العبود في الدقيقة 19، بينما سجل لأستراليا كونور ميتكالف في الدقيقة 42، وميتشيل دوك في الدقيقة 48.

وأهدر سالم الدوسري ركلة جزاء لصالح الأخضر في الدقيقة 85 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة عزز المنتخب الأسترالي وصافة المجموعة بـ19 نقطة، ليتأهل رسميًا إلى المونديال، خلف منتخب اليابان المتصدر بـ23 نقطة.

بينما جاء المنتخب السعودي في المركز الثالث بـ13 نقطة، ليتأهل إلى الملحق الآسيوي من تصفيات المونديال.

وكان الأخضر السعودي يحتاج إلى الفوز أمام أستراليا بفارق 5 أهداف، ليتأهل مباشرة إلى مونديال 2026.

كووورة