في الوقت بدل الضائع.. عمان تتأهل للملحق الآسيوي بتصفيات المونديال

تأهل المنتخب العماني إلى ملحق التصفيات الآسيوية المؤهل إلى كأس العالم 2026، بعد تعادله مساء الثلاثاء مع مضيفه الفلسطيني (1-1)، على إستاد الملك عبد الله في العاصمة الأردنية عمّان، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في الدور الثالث التصفيات الآسيوية.

وافتتح المنتخب الفلسطيني التسجيل عن طريق عدي خروب في الدقيقة 49، وتعادل المنتخب العماني الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 73، بهدف سجله عصام الصبحي في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ورفع المنتخب العماني رصيده إلى 11 نقطة، واستقر في المركز الرابع، وحصل على بطاقة التأهل للملحق من المنتخب الفلسطيني الذي بات في المركز الخامس بعد وصول رصيده إلى 10 نقاط.

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