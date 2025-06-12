نجم ريال مدريد ينتقد ظهور يامال بملابس «العطلة»

وجه نجم ريال مدريد الإسباني السابق غوتي انتقادات لاذعة لنجم برشلونة والمنتخب لامين يامال بسبب مظهره المثير للجدل في المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية. وقال غوتي أن ملابس يامال توحي بأنه في عطلة في إيبيزا بعد خسارة اللقب بركلات الترجيح وأضاف: «لا أدري إن كانت هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها لاعباً يضع قبعته بالمقلوب في مؤتمر صحفي، هذا لا يعجبني لأنه يمثل منتخب إسبانيا. عندما يذهب لإيبيزا أو أي مكان آخر فله أن يرتدي ما يحلو له لكن ليس مع المنتخب وفي مؤتمر صحفي، هذا لا يعجبني إطلاقاً».

وسبق أن تعرض الواعد الذي حصد لقب يورو مع الماتادور لانتقاد من نجم الريال السابق الهولندي رافائيل فان دير فارت بسبب تعمده إنزال سرواله للأسفل واصفاً إياه بالـ«سطحي والتافه» لكن المهاجم رد عليه بإنزال سرواله أثناء احتفاله بهدف في شباك هولندا ثم كتب عبر إنستغرام: «السروال إلى الأسفل، هدف، هدر ركلة جزاء، وإلى نصف نهائي البطولة.ههههه، هيا بنا إسبانيا». وحاول مدرب برشلونة الألماني هانزي فليك التقليل من حدة الموقف بممازحة نجمه في التمرينات وحاول رفع سرواله إلى الأعلى لكن المهاجم عاد للظهور بنفس الهيئة قبل مواجهة البرتغال في نهائي الأحد ضارباً الانتقادات عرض الحائط.

ويعتقد فليك أن الفوز بخدمات جناح ليفربول الكولومبي لويس دياز(28 عاماً) سيسهم في تعديل سلوكيات جناحه الواعد ويوفر عمقا هجومياً للفريق الموسم المقبل وبالنسبة إليه دياز أفضل من نيكو ويليامز نجم أتلتيك بلباو الشاب الذي قد يجر بصداقته يامال لمزيد من محاولات جذب الاهتمام من خلال المظهر.

صحيفة الخليج