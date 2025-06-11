بقيادة أنشيلوتي.. البرازيل تتأهل إلى مونديال 2026

حجزت البرازيل مكاناً لها في نهائيات كأس العالم 2026 في كرة القدم بفوزها الهزيل على الباراغواي 1-0 في ساو باولو، هو الأول تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وحذت الإكوادور حذوها بتعادلها أمام مضيفتها البيرو 0-0.ويدين بطل العالم خمس مرات بحسمه بطاقة التأهل إلى هدف فينيسيوس جونيور (44).وجاء هدف نجم ريال مدريد من مسافة قريبة قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول اثر تمريرة الوافد الجديد إلى مانشستر يونايتد، ماتيوس كونيا.

وكان الفوز بمثابة الهدية المثالية لأنشيلوتي في عيد ميلاده الـ 66، بعد ان تعادل الـ«سيليساو» أمام الاكوادور من دون أهداف الاسبوع الماضي في مباراته الأولى.

وأشاد مدرب ريال السابق أنشيلوتي بـ «التزام» فريقه «وسلوكه» مضيفاً: «كانت مباراة جيدة مع شوط أول جيد جداً، على الرغم من اننا عانينا قليلاً لأن الباراغواي خصم صلب جداً ولقد تباطأنا قليلاً في الثاني».

وعزز فوز الأوروغواي على فنزويلا 2-0 في مونتيفيديو من فرص التأهل بالنسبة للبرازيل أو الباراغواي عندما التقيا على ملعب كورنثيانز.

وكانت الباراغواي بحاجة لنقطة واحدة من أجل التأهل، في حين أن البرازيل احتاجت للفوز من أجل العبور.

وفي مجريات اللقاء، كان المنتخب البرازيلي من استغل سقوط فنزويلا من خلال اقتناص هدف الفوز عبر فينيسيوس قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول، لكنه عانى لخلق فرص عدة وصولا لتلك اللحظة.

أضاع كونيا فرصة ذهبية بعد ان صوب كرة رأسية بعيداً عن المرمى من وضعية مناسبة (35)، لكنه سرعان ما عوض من خلال مساهمته بهدف المباراة الوحيد عندما وصلته الكرة من رافينيا الذي قام بمجهود كبير راوغ فيه ثلاثة مدافعين قبل ان تصل الكرة إلى كونيا داخل منطقة الجزاء الذي عكسها عرضية منخفضة لفينيسيوس الذي تابعها في المرمى (44).

وتقدمت البرازيل إلى المركز الثالث في ترتيب أمريكا الجنوبية برصيد 25 نقطة من 16 مباراة، لتضمن احتلالها أحد المراكز الستة الأولى وبالتالي التأهل بشكل مباشر.

ورأى أنشيلوتي عن نظرته إلى الصيف المقبل أنه لديه «قائمة طويلة جداً» من 70 لاعباً في ذهنه، بمن فيهم نيمار الغائب بداعي الاصابة.

وتابع «أحببت اللاعبين الذين كانوا معي في هذه التشكيلة بسبب التزامهم، سلوكهم والأجواء».

من جهتها، تجمد رصيد الباراغواي عند 24 نقطة، ولا تزال بحاجة لنقطة إضافية فقط من أجل خطف بطاقة التأهل للمرة الألى منذ عام 2010.

الاكوادور إلى النهائيات

وضمنت الاكوادور مفاجأة التصفيات ايضاً تأهلها من خلال تعادلها السلبي أمام مضيفتها البيرو في ليما.

وتحتل الاكوادور المركز الثاني برصيد 25 نقطة لتضمن تأهلها للمرة الخامسة في تاريخها والثانية توالياً.

واقتربت الاوروغواي من التأهل من خلال فوزها على فنزويلا في حين فقدت تشيلي حظوظها من خلال الخسارة أمام بوليفيا 0-2.

وعلى غرار الباراغواي، تحتاج الأوروغواي صاحبة المركز الرابع بـ 24 نقطة لنقطة أيضاً من مباراتيها الاخيرتين للتأهل.

أما فنزويلا التي تبحث عن التأهل للمرة الاولى في تاريخ البلاد فتحتل المركز السابع بـ 18 نقطة من 16 مباراة.

وتعادلت الأرجنتين بطلة العالم والمتأهلة منذ مراحل عدة أمام كولومبيا 1-1 في بوينوس أيريس.

منح نجم ليفربول لويس دياس المنتخب الكولومبي التقدم بهدف رائع بعد ان تجاوز ثلاثة مدافعين (24)، وتعززت فرصه اكثر بعد طرد أنزو فيرنانديس من الجانب الأرجنتيني قبل 19 دقيقة من نهاية الوقت الاصلي للمباراة.

لكن الآمال الكولومبية بانتزاع فوز ثمين تلاشت في الدقيقة 81 عندما سجل تياغو ألمادا هدف التعادل.

صحيفة الخليج