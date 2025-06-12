“أشتكي لله”..! عاصي الحلاني يطرح أغنيته الجديدة

طرح الفنان اللبناني عاصي الحلاني أغنية جديدة بعنوان “أشتكي لله”، باللهجة الخليجية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب وأخرجه عبدالفتاح إسماعيل، ويدخل بها سباق الأغاني الصيفية لهذا العام.

الأغنية من كلمات خالد ڤيرناس، ألحان ياسر نور، توزيع وميكس هاني ربيع، وتم طرح العمل عبر “يوتيوب”.

هذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها عاصي الحلاني أغنية بالذكاء الإصطناعي، إذ قدّم من قبل أغنية “العين عليه” التي طرحها باللهجة المصرية، ألحان ياسر نور، كلمات خالد فرناس، توزيع محمد عباس، وإخراج ردينة حاطوم.

القاهرة الإخبارية