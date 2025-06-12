عازف البيانو بيلي جويل لجمهوره : “أنا لا أموت وبخير”

كشف المذيع الأمريكي هوارد ستيرن عن محادثة أجراها مع عازف البيانو الأمريكي بيلي جويل، حيث ناقش أيقونة الموسيقى تشخيصه الأخير لحالته الدماغية.

وكشف “رجل البيانو”، البالغ من العمر 76 عامًا، مؤخرًا عن تشخيصه بـ (NPH) أو استسقاء الرأس، -وهو اضطراب دماغي يتراكم فيه السائل الدماغي الشوكي الزائد في بطينات الدماغ-، مما اضطره لإلغاء حفلاته المقبلة لمدة أربعة أشهر على الأقل، وهو الخبر الذي أثار قلق المعجبين بشأن صحته.

في حلقة الثلاثاء من برنامج “ذا هوارد ستيرن شو”، أكد المذيع الأمريكي أنه تناول العشاء مع “جويل” قبل أسبوعين بمناسبة عيد ميلاد العازف الكبير، حيث قال ستيرن: “تناولنا العشاء معًا، وسارت الأمور على ما يرام، وعلى الرغم من أنه يعاني من مشكلات صحية، لكنه قال لي وأنا لا أقول أي شيء غريب “أجل، يمكنكِ إخبار الناس: أنا لا أموت وبخير”، فهو يريد أن يعلم الناس ذلك وعليه أن يتعامل مع بعض الأمور الطبية، لكنه كان مستمتعًا، حيث قضينا وقتًا رائعًا”.

مشكلات في السمع والبصر والتوازن

قبل أسبوعين، نشر فريق جويل بيانًا على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يعلن فيه تشخيص حالته، موضحا: “تفاقمت هذه الحالة بسبب حفلاته الأخيرة، مما أدى إلى مشكلات في السمع والبصر والتوازن، حيث يخضع بيلي، بناءً على تعليمات طبية، لعلاج طبيعي خاص، ونُصح بالامتناع عن الغناء خلال فترة التعافي هذه، وبيلي ممتن للرعاية الممتازة التي يتلقاها، وملتزم تمامًا بإعطاء الأولوية لصحته، كما أنه ممتن لدعم المعجبين خلال هذه الفترة، ويتطلع إلى اليوم الذي سيتمكن فيه من الصعود إلى المسرح مرة أخرى”.

أضاف جويل في بيان: “أعتذر بشدة عن خيبة أمل جمهورنا، وأشكركم على تفهمكم”.

وقالت أليكسيس رودريك جويل، زوجة المغني، في بيان: “شكرًا لكم على حبكم ودعمكم، نحن ممتنون جدًا للرعاية الرائعة والتشخيص السريع الذي تلقيناه بيلي، فهو محبوب من الكثيرين، وهو بالنسبة لنا أب وزوج، ومحور اهتمامنا، نأمل بشفائه ونتطلع إلى رؤيتكم جميعًا في المستقبل”.

في العام الماضي، قدّم جويل عرضه رقم 100 ضمن إقامته الفنية التي استمرت لعقد من الزمن في ماديسون سكوير جاردن “مكان رياضي في نيويورك” كما قدّم عرضًا في حفل جوائز جرامي لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا.

شملت جولته المقبلة 17 عرضًا في ملاعب في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وإنجلترا، وقد استُعيدت أموال الجمهور تلقائيًا عن العروض الملغاة.

القاهرة الإخبارية