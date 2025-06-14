ملاك على الأرض.. دنيا سمير غانم تشكر مجدي يعقوب لهذا السبب..!

علقت الفنانة دنيا سمير غانم، على توقيع الدكتور مجدي يعقوب، الذي حصل عليه زوجها الإعلامي رامي رضوان خلال حفل توقيع كتاب الأخير.

ونشرت دنيا صورة من الحفل عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت قائلة: “شكراً جزيلاً سيد مجدي يعقوب، أنت ملاك على الأرض.. بارك الله فيك”.

كشف الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب عن تفاصيل خاصة بحياته الأسرية وعلاقته بأبنائه، وذلك خلال ظهوره في بودكاست “بداية”، الذي يُعرض عبر قناة الحياة.

وأوضح أن لديه ثلاثة أبناء، كل منهم اختار مسارًا مميزًا في حياته العملية.

أندرو، الابن الأكبر، يعمل طيارًا.

ليسا، ابنته الوسطى، تعمل في جمعية خيرية لمساعدة الأطفال، خاصة في إفريقيا، حيث تجمع بين العمل الميداني وخدمة المجتمع.

صوفي، الابنة الصغرى، أصبحت أستاذة في أمراض المناطق الحارة وتتنقل بين فيتنام وأكسفورد في عملها الأكاديمي.

وقال يعقوب بفخر: “أنا فخور بأبنائي وبحبهم للعطاء وخدمة المجتمع، كما أنني أحب كل الأطفال في العالم.”

بلمسة من الحنين، تحدث يعقوب عن التحديات التي واجهها كأب بسبب انشغاله في العمل الطبي والأبحاث، مما جعله غير قادر على قضاء الكثير من الوقت مع أبنائه خلال طفولتهم، “عندما كان أطفالي صغارًا، لم أستطع قضاء وقت كافٍ معهم بسبب انشغالي في المستشفى وإجراء الأبحاث.

ولكن الآن، أحاول تعويض ذلك بقضاء وقت أكبر معهم في الإجازات، وأستمتع أيضًا بوجود أحفادي.”

صدى البلد