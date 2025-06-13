الدامر تستضيف المرحلة الأخيرة لتاهيلي الممتاز

أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم بالدامر اكتمال الاستعدادات لاستضافة المرحلة الأخيرة للدوري العام المؤهل للدوري الممتاز موسم 2025م، والتي ستنطلق منافساتها في السابع عشر من يونيو 2025م بملعب استاد الدامر بمباراة السهم الدامر والهلال كريمة.

وأكد رئيس نادي السهم الدامر، الأستاذ الأمين العوض، اكتمال مطلوبات انطلاق الدورة وجاهزية فريق السهم للمنافسة، معلنا تشكيل لجنة عليا من أبناء الدامر تولت أعمال تنظيم كل ما يتصل باستضافة الدورة.

وقال في لقاء مع اللجنة الإعلامية إن فريق وإدارة وجمهور السهم سيقومون بواجبهم على الوجه الأكمل، منوها إلى أهمية أن تحقق مدينة الدامر وولاية نهر النيل أكبر مكاسب من استضافة المنافسة، مؤكدا ثقته في التفاف جميع مواطني الدامر مع الفريق واهتمامهم بأن تصبح هذه الدورة نموذجا للدورات القادمة.

وأكد العوض انتهاء ترتيبات استضافة المشاركين في المنافسة ، مشيرا إلى وقوف رئيسة المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية على ملعب استاد الدامر ونزل الضيوف.

من جهتها عقدت اللجنة الإعلامية العليا مساء الأربعاء اجتماعًا تنسيقيًا بمدينة الدامر، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لاستضافة المرحلة الأخيرة من تصفيات التأهل للدوري السوداني الممتاز (دورة الصعود) بدامر المجذوب التي رفعت شعار (الرياضة توحدنا).

وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من الإعلاميين المحليين من أبناء مدينة الدامر، إضافة إلى عدد من الجهات ذات الصلة، حيث ناقش خطة العمل الإعلامي المصاحب للبطولة، والترتيب لاستقبال وتغطية الوفود الإعلامية والصحفية القادمة من الولايات المختلفة.

كما تلقى الاجتماع تنويرا من رئيس نادي السهم حول جاهزية الملعب والإعدادات التنظيمية ومداخلات من ممثلي الاتحاد المحلي لكرة القدم، ولجان الدعم، والإسكان، والاستقبال، والخدمات.