مني زكي تتعاون مع كاملة أبو ذكري مجدداً

بعد 19 عاماً تعود الفنانة المصرية مني زكي للتعاون مع المخرجة كاملة أبو ذكري سينمائياً وذلك بعد أن قدَّما معا فيلم «عن العشق والهوى» عام 2006، إذ أكدت المنتجة شاهيناز العقاد أنه يتم حالياً عقد جلسات عمل مكثفة والتحضيرات لفيلم جديد يجمعهما من تأليف جورج عزمي.

وأشارت إلى أنه سيبدأ تصوير الفيلم قريباً فور الانتهاء من التجهيزات والتحضيرات المطلوبة والمعاينات الخاصة بأماكن التصوير حيث من المنتظر عرضه خلال العام الجاري.

يُعد الفيلم هو التعاون الثالث الذي يجمع بين مني زكي والمنتجة شاهيناز العقاد بعد فيلم «رحلة 404» و«أعز الولد» والذي سجل حضوراً خاصاً لمني زكي ضمن أحداثه ومشاركتها في مسلسل «نمرة اثنين»، بالإضافة إلى أنه يمثل عودة لمني زكي للأدوار التي يغلب عليها الطابع الكوميدي، حيث إن أحداث الفيلم الجديد تدور في إطار اجتماعي كوميدي.

صحيفة الخليج