روجينا عن أشرف زكي في المصيف:«رومانسي أوي.. تمام يا عمري» – صورة

شاركت الفنانة روجينا متابعيها على «إنستجرام» بلقطة عفوية جمعتها بزوجها نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، خلال قضاءهما إجازة صيفية.

وعلّقت روجينا على الصورة قائلة: «جوزي وهو بيسمع أغنية وطني حبيبي.. رومانسي أوي.. تمام يا عمري».

يُذكر أن روجينا شاركت في دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل «حسبة عمري»، الذي شارك في بطولته عمرو عبدالجليل، محمد رضوان، محمود البزاوي، على الطيب، نادين، ورانيا فريد شوقي، من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح، وكان من الأعمال ذات الـ15 حلقة فقط.

المصري اليوم