ثقافة وفنون

أحمد السقا: مش جاهز للجواز دلوقتي.. وأولادي هم الأولوية – فيديو

2025/06/14
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كشف النجم أحمد السقا خلال لقاء إعلامي عن موقفه من فكرة الزواج مرة أخرى، مؤكدًا أنه لا يفكر في خوض التجربة حاليًا، وأن اهتمامه كله مُنصب على أبنائه الثلاثة.

وقال السقا خلال حواره في «العربية»: «حاليًا معنديش استعداد لتجربة الزواج، أنا لسه طازة جدًا، وعندي ولادي التلاتة أهم من أي حاجة دلوقتي، وهما ياسين وحمزة ونادية».
تصريحه جاء ردًا على تساؤلات الجمهور حول إمكانية دخوله في علاقة جديدة بعد انفصاله، إلا أن السقا أكد أن تركيزه حاليًا منصب على أولاده ومستقبلهم، ولا يفكر في الارتباط في الوقت الراهن.

يُذكر أن أحمد السقا يعيش فترة من النشاط الفني، حيث ينتظر عرض فيلمه الجديد «احمد واحمد»، الذي يشاركه في بطولته الفنان أحمد فهمي، وعدد من نجوم الفن.

المصري اليوم

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