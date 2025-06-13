اختيار قطر والسعودية لاستضافة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختيار الاتحاد القطري لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم كدولتين مضيفتين للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 .

سيتم تقسيم ستة فرق، أصحاب المركزين الثالث والرابع في تصفيات آسيا AFC™ – الطريق إلى دور 26، وهي إندونيسيا والعراق وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى مجموعتين من ثلاثة فرق لخوض المعركة بنظام مركزي من 8 إلى 14 أكتوبر 2025، حيث يضمن الفائزون بالمجموعة البطاقتين التلقائيتين المتبقيتين في كأس العالم FIFA 2026.

وبعد ذلك، سيتواجه وصيف كل مجموعة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى دور الـ26 من مباراتي ذهاب وإياب يومي 13 و18 نوفمبر 2025، ويتأهل الفائز إلى بطولة الملحق الآسيوي لكرة القدم.

ومن المقرر إجراء القرعة الرسمية في 17 يوليو 2025.

وكانت “الشرق” قد انفردت باستضافة الدوحة، عاصمة الرياضة العالمية، إحدى مجموعتي الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كاس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، ومن المقرر أن يتم تقسيم المنتخبات الستة وهي قطر والإمارات والعراق وعمان والسعودية وإندونيسيا التي تأهلت وضمنت حضورها في الملحق بعدما انتهت منافسات الدور الثالث من التصفيات على مجموعتين بواقع ثلاثة منتخبات في كل مجموعة ستتنافس فيما بينها على مقعدين ونصف.

الشرق القطرية