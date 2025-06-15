حفل حمادة هلال يشعل القاهرة الجديدة.. حضور جماهيري واستعراضات «المداح» – صور

أحيا الفنان حمادة هلال اضخم احتفالية لعيد الأضحى بالقاهرة الجديدة بحضور غير مسبوق للآلاف من الشباب من الجنسين وأسرهم.

حضر حمادة بكامل اناقته مرتديا ملابس “كاجوال” وكان في استقباله منظم الحفل الموزع الموسيقي حمادة البيلي.

بدأ الحفل قويا بصعود حمادة هلال باستعراض الملائكة والشياطين علي أغنية مسلسل المداح الشهيرة “لاقيناك حابس” وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب .

من جانبه، حرص حمادة هلال على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال المهيب واشعل الاحتفالية بعدد كبير من أغانيه الرومانسية التي تألق بها طوال مشواره الفني على مدى قرابة الساعتين والتي تخللها العديد من الاستعراضات المبهرة التي خطفت أنظار الجمهور.

وعقب مغادرة حمادة هلال الحفل قام عدد كبير من الشباب والأطفال من الجنسين بمطاردته لمشاركته التقاط الصور التذكارية والسيلفي.

أحيا أولى فترات الحفل فريق سبايسي ميكس المكون من نادين وهادي وجومانا وقائد الفريق الموزع الموسيقي حمادة البيلي.

وأشعل سبايسي ميكس الحفل بعدد كبير من اغاني الفريق الشهيرة منها “دلعو” ، “3 مرات” .. بالاضافة الى ميديلي شعبي للراحل أحمد عدوية لأغاني ” مابلاش اللون ده معانا” ، “قرقشندي” ،”زحمة” .. بالاضافة إلى اغاني عمرو دياب وحرصوا علي إهداء كل من تصادف عيد ميلاده مع يوم الحفل اغنية جديدة لهم خاصة بعيد الميلاد.

بوابة الأهرام