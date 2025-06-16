مادونا تستعرض حقيبة جلد التمساح بقيمة 100 ألف دولار – صورة

استعرضت نجمة البوب مادونا، البالغة من العمر 66 عامًا، إطلالة مرحة على قصصها في “إنستغرام”.

في الصورة، بدت مادونا أنيقة ببلوزة زرقاء شبه شفافة منقطة، بياقة على شكل حرف V مكشكشة وحواف عاجية متباينة. تميزت البلوزة بنفس تفاصيل الكشكشة الرومانسية حول الكم، حيث انسابت بخفة فوق معصميها.

نسّقت النجمة، الحائزة على جائزة غرامي سبع مرات، البلوزة مع بنطال جينز أزرق مزين بتفاصيل مرقعة متباينة، وأكملت إطلالتها بأساور حمراء رفيعة ونظارات شمسية سوداء بإطار جريء. أكملت إطلالتها بقطعة فاخرة ملفوفة حول ذراعها اليمنى: حقيبة أوبن سوداء من جلد التمساح، بسعر 100,000 دولار أميركي، مصممة خصيصًا “قطعة واحدة من قطعة واحدة”.

نسقت الستايلست ريتا ميلسن، المقيمة في مدينة نيويورك، إطلالة الأيقونة الكاجوال.

وعلقت مادونا على الصورة بسخرية: “اليوم في الحقيبة @aupenofficial”.

وأعادت العلامة التجارية لاحقًا نشر صورة مادونا على Instagram Stories مع مزيد من التفاصيل حول الحقيبة التي اختارتها.

كتبت العلامة التجارية في منشور مخصص: “حقيبة واحدة. قطعة واحدة من قطعة واحدة. نقدم لكم أول قطعة من برنامج AUPEN للأزياء الراقية – تصميم راقي صُنع بالتعاون مع LVMH Métiers d’Art”.

يُذكر أن مادونا ليست الوحيدة من المشاهير التي شوهدت وهي تحمل حقائب من Aupen، فقد شوهدت تايلور سويفت بشكل ملحوظ في موعد مع ترافيس كيلسي في عام 2023 وهي تحمل حقيبة Nirvana من العلامة التجارية باللون الأسود.

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