شاهد بالصور والفيديو.. هل تزوج الممثل السوداني مصعب سومى من إحدى ضحاياه في برنامج المقالب “زول سقيل” بعد أن سألته من اسم والدته وتوعدته بعبارتها الشهيرة: (كان ما جابك الحنين بجيبك شيخ الدمازين)؟

اهتمت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, بخبر زواج الممثل المعروف مصعب سومي, وذلك بعد نشر صور ومقاطع فيديو من حفل زفافه.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “سومي”, كان قد فاجأ الجميع بحفل زفافه الذي أقيم بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد انتشار صور مقدم برنامج المقالب الشهير “زول سغيل”, مع عروسته في ليلة زفافهما أكد أن وجود تشابه كبير بين العروس وإحدى ضحاياه في برنامج المقالب الذي كان يقدمه من الشارع العام بالخرطوم.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن الجمهور أعاد فيديو الحلقة الشهيرة مع الفتاة التي أجرى مع مقابلة في الحلقة المتداولة وذكروا أنها العروس.

وكانت الفتاة قد ظهرت مع مصعب سومي, في الحلقة وطلبت منه ممازحة الارتباط به وقالت جملتها الشهيرة وقتها بعد أن سألته من اسم والدته:

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين