تعادل مثير بين الأهلي وميامي في افتتاح المونديال وتريزيجيه يهدر ضربة جزاء

حسم التعادل السلبي مواجهة الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي، فجر اليوم الأحد، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

المباراة اتسمت بالإثارة والندية على مدار شوطي اللقاء، وسط تألق لافت من حارسي المرمى، خاصة الأرجنتيني أوسكار أوستاري، حارس إنتر ميامي، الذي تصدى ببراعة لعدة فرص محققة، أبرزها ضربة جزاء أهدرها محمود حسن “تريزيجيه” في الدقيقة 43.

وحصل الأهلي بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو على أول نقطة في المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي، بينما خرج إنتر ميامي، بقيادة الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، بنقطة واحدة.

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