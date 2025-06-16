محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده عبر إنستجرام – صور

شارك محمد صلاح نجم ليفربول صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وظهر محمد صلاح في الصورة من احتفاله بـ عيد ميلاده.

وكانت قد احتفلت مصممة الأزياء رباب صلاح، شقيقة النجم العالمي محمد صلاح، بعيد ميلاده الـ33، الأحد الموافق الخامس عشر من يونيو.

وكتبت عبر حسابها علي موقع انستجرام :”Happy birthday y habiby ، يارب سنين كتير في سعادة و نجاح وراحة بال ، ربنا يحميك و يحفظك وربنا يخليك لينا ولبناتك وتفرح بنجاحك دايماً يا حبيبي ..love you”.

وكان قد دخل نادي ليفربول في صراع مع نادي بايرن ميونخ بسبب النجم المصري محمد صلاح، لاعب الريدز ومنتخب مصر، وذلك خلال الميركاتو الصيفي الحالي.. فما السبب؟

وجدد ليفربول عقد محمد صلاح لمدة موسمين إضافيين حتى 30 يونيو 2027 بحسب ما أعلن الريدز، أبريل الماضي.

وكان عقد صلاح البالغ من العمر 32 عاما، ينتهي في ختام الموسم الماضي.

صدى البلد