عبر عن إعجابه الشديد بالزعيم عادل إمام «الدار البيضاء للفيلم».. يُكرّم حلمي

افتتحت أنشطة الدورة السادسة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بتكريم خاص للفنان أحمد حلمي، تقديرا لإسهاماته في الساحة الفنية العربية، سواء في السينما أو المسرح أو التلفزيون، وذلك بحضور عدد من الفنانين بينهم شيري عادل، التي تشارك في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة، وباسم سمرة، عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة.

وضمت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة إلى جانب باسم سمرة، كلا من المخرج العراقي أحمد ياسين الدراجي، والممثلة المغربية نسرين الراضي، والناقدة التونسية هندة حوالة، تحت رئاسة المخرج المغربي نبيل عيوش، أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، فتضم الفنانة المصرية شيري عادل والمخرجة الأردنية دارين سلام، ويرأسها المخرج والكاتب المغربي هشام العسري.

وكان أحمد حلمي قد تحدث في وقت سابق بصراحة وعمق عن مشواره الفني، متوقفا عند محطات النجاح والتحديات، ومشيدا بشخصيات كان لها أثر كبير في مسيرته، حيث عبر عن إعجابه الشديد بالزعيم عادل إمام، واصفا إياه بـ«الأسطورة المحيرة» و«خارج أي تصنيف»، مؤكدا أن حب الناس له «نعمة من عند ربنا»، وأنه استطاع الحفاظ على نجوميته لأكثر من 50 عاما، وهو أمر يصعب تفسيره أو تكراره.

وتطرق حلمي إلى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنه لا يعتمد عليها لقياس ردود فعل الجمهور، بل يفضل النزول إلى الشارع وسماع الآراء بشكل مباشر، ووصف العالم الافتراضي بأنه لا يمثل الحقيقة دائما، ما يجعل التواصل الواقعي أكثر صدقا وتأثيرا.

الأنباء الكويتية