تنفق كيم كارداشيان، مؤسسة علامة SKIMS التجارية وأحد أشهر الأسماء في صناعة الأزياء والتلفزيون، أكثر من مليون دولار سنويًا على فريق مكون من عشر مربيات يعتنين بأطفالها.

مصدر ل الشمس الأمريكية كشفت مؤخرًا أن كارداشيان، التي لديها أربعة أطفال من زوجها السابق كاني ويست – نورث (١١ عامًا)، وسانت (تسعة أعوام)، وشيكاغو (سبعة أعوام)، وسالم (ستة أعوام) – قد أنشأت نظامًا صارمًا للغاية لرعاية الأطفال. لكل طفل مربية خاصة، وأحيانًا أكثر من واحدة.

بسبب جدول أعمالها المزدحم، يعمل لدى كيم طاقم من الموظفين سبعة أيام في الأسبوع، بمن فيهم مربيات يعملن ليلاً للتأكد من جاهزية كل شيء لإفطار اليوم التالي. ووفقًا للمصدر، تبدأ المربيات النهاريات عملهن الساعة السادسة صباحًا، ويعملن بنظام المناوبات لمدة 6 ساعة، ويتقاضين راتبًا سنويًا قدره 00 دولار أمريكي (12 يورو). ويحصلن على يوم إجازة أسبوعيًا، ويجب عليهن دائمًا السفر مع الطفل المسؤول عنه.

ترافق المربيات الأطفال أيضًا في زياراتهم لوالدهم، كاني ويست. وقال المصدر: “عندما يذهب أحد الأطفال، مثل نورث، إلى كاني، عادةً ما يُسبب ذلك بعض الفوضى، لأن كيم لديها حوالي ثلاث مربيات موثوقات تُرسلهن. وعندما يذهب طفلان في نفس الوقت، يزداد الوضع تعقيدًا، لذلك أنشأت فريقًا من حوالي عشر مربيات”.

لكن هذا ليس كل شيء – فبالإضافة إلى المربيات، يتوفر للأطفال أيضًا مدرسون خصوصيون، ومعلمو فنون ورقص وموسيقى، ومصممو أزياء شخصيون، ومسؤولو أنشطة إبداعية. هذا الفريق من المحترفين مُكرّس لرفاهية الأطفال، ويعمل في جناح خاص بمنزل عائلة كارداشيان، مُصمّم خصيصًا لهم.

ولكل مربية دور محدد، وبحسب المصدر فإن مربية نورث هي أيضًا معلمة ومساعدة شخصية لها.

سيباس الشمس الأمريكيةتتولى المربيات كل شيء – من الطعام والملابس والغسيل، إلى الأمن والسائقين وتنظيم جدول كل طفل. كما يحصلن على زيادة في الراتب إذا أحببن الأطفال وظللن في العمل لأكثر من 18 شهرًا.

gazetaexpress