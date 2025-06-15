رياضية

رباعية نظيفة .. باريس يهين أتلتيكو مدريد في مونديال الأندية

2025/06/15
paris
باريس سان جيرمان

عاقب فريق باريس سان جيرمان الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم منافسه أتلتيكو مدريد وهزمه 4-0، مساء الأحد، في افتتاح مشوار الفريقين بالمجموعة الثانية لكأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

أحرز فابيان رويز وفيتينيا وسيني مايولو ولي كانج إن أهداف باريس الأربعة في الدقائق 19 و45+1 و87 و97، ليحصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة الثانية التي تضم أيضا فريقي بوتافوجو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأمريكي.

ورد العملاق الباريسي بهذا الفوز اعتباره من الخسارة أمام أتلتيكو مدريد 1-2 على ملعب حديقة الأمراء ضمن مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا في أوائل مشوار بطل فرنسا نحو التتويج بالكأس ذات الأذنين لأول مرة في تاريخه.

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