شاهد سيرين عبد النور بإطلالة المحاربة

خطفت النجمة سيرين عبد النور الأضواء على شبكات التواصل الاجتماعي، بإطلالة جديدة على نمط المحاربات الرومانيات.

وأطلت الفنانة اللبنانية بطابع جريء من تصميم ليث معلوف، بإطلالة مؤلفة من كورسيه جلدية باللون الأسود، منسقة مع تنورة باللون البرتقالي بأسلوب خفيف يتميز بالثنيات.

ومن الناحية الجمالية تركت شعرها مرفوعاً ومشدوداً بأسلوب الجديلة الطويلة والمضفرّة. أما المكياج، فتناسق كلياً مع الإطلالة لا سيما التنورة بأحمر شفاه وظلال عيون برونزية.

وأرفقت سيرين الجلسة التصويرية بتعليق قالت فيه: “المحارب الحكيم يتجنب المعركة”.

وعلى الصعيد الفني، تستعد سيرين لدخول بطولة مسلسل قصير بعنوان “تيك تاك” من إخراج رندة علم، سيكون مخصصاً للعرض على شبكات التواصل الاجتماعي، كما انتهت أخيراً من تصوير كليب أغنيتها الجديدة بعنوان “عاملّن عقدة” مع المخرج جو بو عيد.

مجلة لها