كيت ميدلتون تُحاكي الأميرة ديانا بإطلالة احتفالية الألوان 2025

يحرص مُحبو العائلة المالكة دائمًا على دراسة خيارات الأميرة كيت الأنيقة، ولم تكن إطلالتها في احتفالية الألوان استثناءً. لعام 2025، استوحت لوحة ألوان إطلالتها من إحدى إطلالات الأميرة ديانا، وقد صممتها لها مصممة الراحلة نفسها. كما وجهت تحية إلى الملكة إليزابيث الثانية بأقراط لؤلؤية مميزة. في هذه الأثناء، تألقت الأميرة شارلوت مع والدتها كيت بشكل رائع، كما بدا لويس وجورج مستمتعين بوقتهما.

وصلت كيت ميدلتون إلى احتفالية الألوان 2025 برفقة الأمير ويليام وأطفالهما الثلاثة، الأمير جورج، والأميرة شارلوت، والأمير لويس. لهذه المناسبة، ارتدت الأميرة كيت فستان معطف من اللون الأزرق الفيروزي والعاجي من تصميم كاثرين ووكر، والذي يُذكرنا بإطلالة ارتدتها حماتها، الأميرة ديانا، من تصميم المصممة نفسها.

وأكملت أميرة ويلز إطلالتها بقبعة متناسقة من تصميم جولييت بوتيريل ميلينيري، وزوج من أقراط اللؤلؤ المتدلية للملكة إليزابيث. كان الطقم الأنيق باللونين الفيروزي والأبيض متناسقًا تمامًا مع أسلوب الأميرة كيت المثالي.

وترتدي الأميرة كيت بانتظام ملابس من تصميم كاثرين ووكر. وكانت الأميرة ديانا أيضًا من أشد مؤيدي تصاميم كاثرين ووكر، حتى أنها نسقت إطلالتها مع الأمير ويليام مرتديةً زيًا من تصميمها في قداس يوم الفصح عام 1987.

بدا أن زي الأميرة كيت في “حفل الألوان” لعام 2025 يُشير إلى حماتها الراحلة. في 1992، التُقطت صورة لديانا وهي ترتدي بدلة كاثرين ووكر متشابهة جدًا باللونين الفيروزي والأبيض خلال زيارة إلى نيودلهي في الهند.

ارتدت ديانا إطلالة مماثلة في 1986، عندما زارت فوج هامبشاير الملكي، حيث ارتدت سترة كريمية مع تنورة ضيقة باللون الفيروزي وقبعة متناسقة.

وكان ظهور الأميرة كيت في احتفالات “تروبينغ ذا كولور” عام 2024 مميزًا للغاية، إذ مثّل أول ظهور علني رسمي لأميرة ويلز بعد تشخيص إصابتها بالسرطان في وقت سابق من العام. في هذه المناسبة، ارتدت كيت فستانًا أبيض من تصميم جيني باكهام، بأكمام طويلة، وربطة عنق واسعة باللونين الأزرق الداكن والأبيض. وأكملت إطلالتها الأنيقة بقبعة مطابقة من تصميم فيليب تريسي.

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