سنار.. زراعة اشجار “مانجو” في حديقة مركز الأورام

وقف د. ابراهيم العوض احمد وزير الصحه والتنمية الاجتماعية المكلف بولاية سنار على سير العمل في تأهيل وصيانة مركز الاورام بمستشفى سنار التعليمي تمهيدا لتشغيله رافقه مفوض العون الإنساني محمد عبد الفتاح بادى.

وأكد العوض ان العمل في تأهيل مركز الاورام يسير كما هو مخطط له مبينا أن القسم يعالج كثير من تحديات مرضى الأورام بولاية سنار والولايات المجاورة.

فيما اكد مفوض العون الانساني بولاية سنار محمد عبدالفتاح بادى ان المفوضية تولي امر الشرائح الضعيفة كل الاهتمام مؤكدا أن التنسيق محكم بينهم ووزارة الصحه في كل مايخص مواطن الولاية الذي انهكته الحرب