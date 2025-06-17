نهر النيل .. حجم التعديات والتشوهات ترتبت على وفود أعداد كبيرة من النازحين جراء الحرب للولاية

وأشار الوزير الى حجم التعديات والتشوهات التي ترتبت على وفود أعداد كبيرة من النازحين جراء الحرب للولاية الأمر الذي أفرز عددا من المخالفات،داعيا لتفعيل القانون في إزالة المخالفات والتعديات.