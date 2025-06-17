سياسية
نهر النيل .. حجم التعديات والتشوهات ترتبت على وفود أعداد كبيرة من النازحين جراء الحرب للولاية
وجه المهندس سمير سعيد عبدالله وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بنهرالنيل بضرورة تفعيل دور لجنة مخالفات الأراضي بالولاية وإزالة كافة التشوهات والتعديات
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه برئاسة الوزارة بعطبرة الاستاذة فايزة عبدالرحمن مدير عام الأراضي بالإنابة والدكتور أحمد مجذوب رئيس لجنة المخالفات بالولاية .
وأشار الوزير الى حجم التعديات والتشوهات التي ترتبت على وفود أعداد كبيرة من النازحين جراء الحرب للولاية الأمر الذي أفرز عددا من المخالفات،داعيا لتفعيل القانون في إزالة المخالفات والتعديات.
وناشد الوزير كافة المواطنين بضرورة الإلتزام بالضوابط المساحية والإشتراطات المطلوبة في المساكن والإستثمار والتعدي على الشوارع والميادين العامة.
فيما أكد مدير عام الاراضي بالإنابة ورئيس لجنة المخالفات إستعدادهما لقيادة حملات بمختلف محليات الولاية لإزالة التشوهات والتعديات والمخالفات بكافة مدن ومناطق الولاية .
سونا