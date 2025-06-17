افتتاح مركز الشهيد الزبير المباشر بمدني

شدد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة على ضرورة الإسراع في إستعادة عمل مركز الشهيد الزبير المباشر للتأمين الصحي بمدني.

وأعلن الوالي لدى لقائه بمكتبه صباح الاثنين بوفد من الصندوق القومي للتأمين الصحي بالولاية برئاسة الدكتور الأمين حسين عمر مدير الصندوق تذليل كافة العقبات التي تعترض أداء الصندوق لتأمين إحتياجات المواطنيين، مؤكداً إلتزام حكومة الولاية بتوفير محول كهربائي لمركز الشهيد الزبير .

من جانبه أكد مدير التأمين الصحي بالولاية إستمرار دعم إدارته للقطاع الصحي بالولاية، معلناً أن المرحلة المقبلة ستشهد إفتتاح مركز الشهيد الزبير بمدني بعد تكملة النواقص ومعالجة مشكلة الكهرباء .

واشاد بالدعم المتصل من الوالي لخطط وبرامج التأمين الصحي بالولاية وتوفير محول كهربائي لمركز الشهيد الزبير الذي يقدم خدمات متكاملة.