تواصل أعمال صيانة وتأهيل مسجد الخرطوم العتيق بعد نهبه وتدميره بواسطة المليشيا

تواصلت أعمال الصيانة والتأهيل المكثفة لمسجد الخرطوم الكبير بعد ان قامت مليشيا الدعم السريع ابان احتلالها لمحلية الخرطوم بتدمير ممنهج ونهب لمقتنيات المسجد العتيق الكائن بمنطقة وسط الخرطوم والتي شملت سجاد الصلاة داخل المحراب وسرقة الكوابل الكهربائية والصوتيات بجانب تدمير المكتبة الإسلامية الضخمة الملحقة بالمسجد.

ووقف المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير على الخطوات الجارية لإعادة افتتاح المسجد وإقامة الصلوات مجددا بالشكل الذي يليق بالدور الرسالي والذي كان يقوم به المسجد في نشر الدعوي لفترة تفوق المائة عام.

وعلي صعيد منفصل وقف المدير التنفيذي علي تشغيل بئر الطائف مربع 23 ذات الإنتاجية العالية بعد تشغيلها بواسطة الطاقة الشمسية حيث اطمأن على وصول الإمداد المائي لعدد مقدر من مربعات 23 24 22 بالطائف .