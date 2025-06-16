تركي آل الشيخ: زرت عادل إمام وكعادته لم تخلو الجلسه من بعض الضربات في منتصف الجبهه 😂❤️

اليوم يوم سعيد جداً بالنسبه لي حيث زرت فيه الاسطوره العربية الاستاذ الكبير عادل امام وسعدت جداً برؤيته بصحه وعافيه وكعادته لم تخلو الجلسه من بعض الضربات في منتصف الجبهه ووجدته متابع دقيق لي أعمال الصندوق ولي اخبار الافلام والمسرحيات … وقال لي جمله حتبقى عالقه في ذهني كثيراً وهي( ربنا يسعد بيك مصر) وقال لي كمان انه بيتنفس المسرح وانه احب الاماكن ليه … وقلت ليه انا ورامي ومحمد انهم بيجددو الان فيلم البحث عن فضيحه وايضاً شمس الزناتي وكان سعيد جداً … وبيتابع الاهلي في كاس العالم … وشربت عنده احلى شاي العروسه … ربنا يحفظه ويسعده زي ماكان سبب في سعادة الملايين ٦٠ سنه

رصد – “النيلين”