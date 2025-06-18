خالد سرحان: العاملة في بيتنا بترفض تشوف «المداح» علشان خايفة من الجن

حلّ الفنان خالد سرحان ضيفًا على برنامج «تفاصيل» الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة «صدى البلد 2»، حيث تحدث عن كواليس مشاركته في مسلسل «المداح»، ورد على ما تم تداوله بشأن تعرضه لمسّ من الجن أثناء التصوير.

وأكد سرحان أن كل ما يثار حول هذا الأمر مجرد «تخاريف» لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أن البعض يروج لها فقط بهدف تصدر التريند، وقال ساخرًا: «العاملة في البيت عندنا بترفض تتفرج على المداح، خايفة يجرالها حاجة أو يمسها الجن.. وده بيضحكني جدًا».

وأوضح الفنان أن التعويذات المستخدمة داخل العمل ليست حقيقية، ولم يتعرض خلالها لأي أذى أو ظواهر غير طبيعية، مؤكدًا: «إحنا ناس متعلمين وفاهمين كويس، والسحر فعلًا مذكور في القرآن، لكن عمرنا ما نستخدم حاجة تضر الجمهور».

المصري اليوم