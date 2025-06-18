بعد الزيارة.. أبرز رسائل عادل إمام للمستشار تركي آل الشيخ

شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، كواليس زيارته للزعيم عادل إمام، التي كشف عنها اليوم، بعدما نشر صورة في منزل الزعيم رفقة ابنيه محمد ورامي إمام، وحفيد الزعيم، وأعرب المستشار عن سعادته بالزيارة.

وكشف المستشار أن هناك حوارًا دار بينه وبين الزعيم عادل إمام، وخلال الحديث علق الزعيم عادل إمام على إعادة تقديم أفلامه، وتحدث عن حبه للمسرح وتعلقه به، وكونه يراه مصدر الإلهام ومصدر تقديم الفن الأهم.

وتناول تركي والزعيم مشروب الشاي، إذ كشف تركي أنه ذو عم رائح، مؤكدًا أن الزعيم يتابعه ويعرف نشاطات الصندوق ومُلم بأخبار الأفلام والمسرحيات.

وكتب المشتشار في منشوره عبر «فيس بوك» عن الزيارة: «اليوم يوم سعيد جدًا بالنسبه لي حيث زرت فيه الأسطورة العربية الأستاذ الكبير عادل إمام، وسعدت جدًا برؤيته بصحة وعافية وكعادته لم تخلو الجلسه من بعض الضربات في منتصف الجبهة».

وتابع: «ووجدته متابع دقيق لي أعمال الصندوق، ولأخبار الأفلام والمسرحيات.. وقال لي جمله ستبقى عالقه في ذهني كثيرًا وهي (ربنا يسعد بيك مصر)، وقال لي كمان إنه بيتنفس المسرح وإنه أحب الأماكن ليه».

وأضاف المستشار: «وقلت ليه أنا ورامي ومحمد إنهم بيجددو الأن فيلم البحث عن فضيحه وأيضًا شمس الزناتي وكان سعيد جدًا.. وبيتابع الأهلي في كاس العالم.. وشربت عنده أحلى شاي… ربنا يحفظه ويسعده زي ماكان سبب في سعادة الملايين 60 سنة».

المصري اليوم