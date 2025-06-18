“حب الناس ليها كان بيسعدني”.. المخرج مراد منير عن زوجته فايزة كمال: رفضت عرض زواج من ملياردير وهي على ذمتي

أثار المخرج المسرحي مراد منير الجدل بتصريحاته الأخيرة حول زوجته الراحلة، الفنانة فايزة كمال، كاشفًا عن موقف نبيل جمع بين الحب والكرامة، حين رفضت عرض زواج من ملياردير خليجي رغم أنها كانت على ذمته.

وقال منير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الستات» على قناة النهار، مع الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة، إن فايزة كمال تلقت عرضًا صادمًا من أحد الأثرياء، إذ قدم لها عقد شقة بمساحة 600 متر ومفتاحها كهدية، لكنها رفضت بشدة.

ونقل عن زوجته قولها في هذا الموقف: «أنا متجوزة راجل، وإنت مش راجل لما تعرض عليا حاجة زي كده»، ثم غادرت المكان.

وأضاف منير أن فايزة دفعت ثمن هذا الرفض، حيث واجهت تضييقًا في فرص العمل لاحقًا، رغم أنها كانت في أوج نجوميتها بعد نجاحها في «المال والبنون» و«رأفت الهجان». وأكد أنه حاول دعمها بإطلاق شركة إنتاج، لكن لم ينجح في الاستمرار.

وتحدث أيضًا عن واقعة أخرى تعرض لها، قائلًا: «اتصل بيا شخص ليبي وقال لي طلقها وأنا أديك مليون أو اتنين مليون.. عايز كام؟».

واستعاد منير ذكريات من عرض مسرحية «الملك هو الملك» في سوريا، مؤكدًا أن أحد الحاضرين في المؤتمر الصحفي بعد العرض قال بشكل مباشر: «والله ما شفت العرض كويس، كنت أتأمل الست فايزة طول العرض».

وفي ختام حديثه، أشار إلى أنه كان يدرك جيدًا أنه متزوج من فنانة شهيرة لها جمهور واسع، ولم يشعر بالغيرة، بل كان يفتخر بها، مضيفًا: «كنت لما أمشي معاها والناس تتصور أبعد وأسيبهم، لأن حب الناس ليها كان بيسعدني».

المصري اليوم